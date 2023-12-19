Çin'deki Harbin Buz ve Kar Dünyası Ziyaretçilere Açıldı
Çin'in ünlü tema parkı Harbin Buz ve Kar Dünyası, 1.000'den fazla etkileyici buz-kar manzarası ve heykeli ile ziyaretçilere kapılarını açtı. Park, sanat, kültür, performans, mimari ve sporu bir araya getirerek buz ve karın cazibesini ortaya koymayı amaçlıyor.
HARBİN, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ünlü tema parkı Harbin Buz ve Kar Dünyası, Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Parkta insanların eğlenmesini sağlamak amacıyla 1.000'den fazla etkileyici buz-kar manzarası ve heykeli inşa edildi. Park; sanat, kültür, performans, mimari ve sporu bir araya getirerek buz ve karın cazibesini ortaya koymayı amaçlıyor.