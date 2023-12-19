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Çin'deki Harbin Buz ve Kar Dünyası Ziyaretçilere Açıldı

19 Aralık 2023 15:50 Güncelleme: 15:52 Abone Ol

Çin'in ünlü tema parkı Harbin Buz ve Kar Dünyası, 1.000'den fazla etkileyici buz-kar manzarası ve heykeli ile ziyaretçilere kapılarını açtı. Park, sanat, kültür, performans, mimari ve sporu bir araya getirerek buz ve karın cazibesini ortaya koymayı amaçlıyor.