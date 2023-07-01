Çin'deki Hanshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Ekolojik İyileşme
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Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Hanshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda on yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ekolojik ortamda önemli bir iyileşme kaydedildi. Dağlar yemyeşil bitki örtüsüyle kaplanırken, bölgedeki yabani türlerin sayısında artış görüldü. Bölgede ulusal birinci sınıf koruma altındaki hayvanlar da dahil olmak üzere 40'tan fazla yabani tür tespit edildi.
On yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Hanshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki ekolojik ortamda önemli bir iyileşme kaydedildi.
Bir zamanlar çorak olan dağlar yemyeşil bitki örtüsüyle kaplanırken, bölgedeki yabani türlerin sayısında artış görüldü.
Doğa koruma alanının çevre denetçisine göre, bölgede bazıları ulusal birinci sınıf koruma altındaki hayvanlar olmak üzere 40'tan fazla yabani tür tespit edildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hohhot'tan bildiriyor.(XHTV)