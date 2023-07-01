Çin'deki Hanshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda Ekolojik İyileşme

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Hanshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda on yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ekolojik ortamda önemli bir iyileşme kaydedildi. Dağlar yemyeşil bitki örtüsüyle kaplanırken, bölgedeki yabani türlerin sayısında artış görüldü. Bölgede ulusal birinci sınıf koruma altındaki hayvanlar da dahil olmak üzere 40'tan fazla yabani tür tespit edildi.