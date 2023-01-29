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Çin'deki Fabrika ve Şirketler Bahar Festivali'nin Ardından İşbaşı Yaptı

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Çin'deki Fabrika ve Şirketler Bahar Festivali'nin Ardından İşbaşı Yaptı

QİNGDAO, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde bulunan bir otomobil üreticisine ait bir fabrikada çalışan işçiler görülüyor, 28 Ocak 2023. Çin genelinde fabrika ve şirketler Bahar Festivali tatilinin sona ermesiyle yeniden işbaşı yaptı.

QİNGDAO, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde bulunan bir otomobil üreticisine ait bir fabrikada çalışan işçiler görülüyor, 28 Ocak 2023.

Çin genelinde fabrika ve şirketler Bahar Festivali tatilinin sona ermesiyle yeniden işbaşı yaptı. (Fotoğraf: Zhang Jingang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

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