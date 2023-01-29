Çin'deki Fabrika ve Şirketler Bahar Festivali'nin Ardından İşbaşı Yaptı
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QİNGDAO, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde bulunan bir otomobil üreticisine ait bir fabrikada çalışan işçiler görülüyor, 28 Ocak 2023. Çin genelinde fabrika ve şirketler Bahar Festivali tatilinin sona ermesiyle yeniden işbaşı yaptı.
QİNGDAO, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde bulunan bir otomobil üreticisine ait bir fabrikada çalışan işçiler görülüyor, 28 Ocak 2023.
Çin genelinde fabrika ve şirketler Bahar Festivali tatilinin sona ermesiyle yeniden işbaşı yaptı. (Fotoğraf: Zhang Jingang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel