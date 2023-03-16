Çin'deki Fabrika İnşaatının Hızlandırılmış Görüntüsü

Liuzhou kentinde Çin İnşaat 5. Mühendislik Bürosu tarafından yürütülen, yıllık 20 gigavat-saat kapasiteli batarya projesi, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi tarafından desteklenen endüstriyel projelerden biri.

Liuzhou kentinde Çin İnşaat 5. Mühendislik Bürosu tarafından yürütülen, yıllık 20 gigavat-saat kapasiteli batarya projesi, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi tarafından desteklenen endüstriyel projelerden biri.

Projenin amacı, ASEAN'a yönelik sınır ötesi yeni enerji sanayisi zinciri oluşturmak üzere, Guangxi için önemli bir bağlantı noktası olacak ve yerel düzeyde rekabetçi batarya Ar-Ge ve üretimi özelliklerine sahip bir yeni enerji bataryası endüstri üssü kurmak.

Proje resmi olarak geçen yıl 1 Ekim'de başlarken, 155 bin metrekarelik ana fabrikanın ana binasının tamamlanması sadece 150 gün sürdü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Liuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)