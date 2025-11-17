Çin'deki Eşsiz Doğa Olayı: Dasugan ve Xiaosugan Gölleri

AKSAY, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin'de birbirine bağlı olan ve her ikisi de Qilian Dağları'ndan gelen erime sularıyla oluşan Dasugan Gölü ve Xiaosugan Gölü eşsiz bir doğa olayını yansıtıyor. Yukarı akıştaki Xiaosugan Gölü'nün tatlı su gölü, aşağı akıştaki Dasugan Gölü ise tuzlu su gölü olarak biliniyor.

Geniş Gobi Çölü'nde canlı bir ekolojik sulak alanı besleyen iki göl, Çin'in göç rotaları boyunca göçmen kuşlar için önemli bir mola yeri ve üreme habitatı görevi görüyor.