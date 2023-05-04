Çin'deki Erenhot Kara Limanından Bu Sene 1.000'den Fazla Çin-Avrupa Yük Treni Geçti

HOHHOT, 4 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot kara limanından bu yıl 1.000'den fazla Çin-Avrupa yük treni geçti.

Yerel demiryolu yetkililerinin Perşembe günü yaptıkları açıklamaya göre, Çarşamba günü itibarıyla, limandan önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla toplam 1.042 Çin-Avrupa yük treni geçti. Bu sayıya, geçen yıl 1.000'in üzerinde tren geçişinin kaydedildiği günden 10 gün önce ulaşıldı.

Çin ve Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı olan Erenhot Limanı, 68 Çin-Avrupa yük treni güzergahıyla Çin'i Almanya, Polonya ve Moğolistan da dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkenin 60'tan fazla bölgesine bağlıyor.

Kara limanı yılın başından bu yana Çin-Avrupa yük trenleri için "yeşil bir kanal" açarak trenlerin faaliyet verimliliğini daha da artırdı.