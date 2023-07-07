Çin'deki En Büyük Tropik Yağmur Ormanında Araştırma ve İzleme Projesi Başlatıldı

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan ülkenin en büyük tropik yağmur ormanında kapsamlı bir araştırma ve izleme projesi başlatıldı. Proje, milli parkın kurulmasından bu yana türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

Çin Bilimler Akademisi'nden bir akademisyen olan Tang Shouzheng, izleme projesinin milli parkın inşasına yardımcı olmak üzere yeni teknolojiler ve veri analizi sunacağını belirtti.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wuzhishan kentinde bulunan Hainan Tropikal Yağmur Ormanları Ulusal Parkı'nın Wuzhishan bölümü, 26 Ocak 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

HAİKOU, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan ülkenin en büyük tropik yağmur ormanında kapsamlı bir araştırma ve izleme projesi başlatıldı. Bu proje, 2021'de milli parkın kurulmasından bu yana türünün ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

Yapılan ön keşfe göre, parktaki tropikal yağmur ormanı alanı 426.900 hektara ulaşarak tropikal eyaletin toplam arazi alanının yüzde 12,1'ini oluşturdu.

Çin'in en büyük balta girmemiş yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan Hainan, dünyanın en nadir primatları olarak bilinen Hainan jibonları da dahil olmak üzere pek çok nadir ve nesli tükenmekte olan türü barındırıyor.

Araştırmaya göre parktaki orman örtüsü oranı yüzde 95,86 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

Kapsamlı izleme projesinin bu yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu proje kapsamında, tropikal yağmur ormanlarının korunması ve restorasyonuna destek sağlanması amacıyla parktaki biyolojik tür çeşitliliğinin de analizi yapılacak.