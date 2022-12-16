Çin'deki En Büyük Kaya Gazı Sahasının Üretimi, Toplam 53 Milyar Metreküpü Geçti

CHONGQİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük kaya gazı sahası olan Fuling, Kasım ayı sonu itibarıyla, 2012 yılında keşfedilmesinden bu yana geçen on yıl içinde 53 milyar metreküpten fazla kaya gazı üretti.

Fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde bulunan Fuling'deki Sinopec Jianghan Petrol Sahası'ndaki Fuling kaya gazı alanının bir bölümü görülüyor, 11 Aralık 2021. (Fotoğraf: Fuling'deki Sinopec Jianghan Petrol Sahası/Xinhua aracılığıyla)

CHONGQİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük kaya gazı sahası olan Fuling, Kasım ayı sonu itibarıyla, 2012 yılında keşfedilmesinden bu yana geçen on yıl içinde 53 milyar metreküpten fazla kaya gazı üretti.

Ağırlıklı olarak metan halinde bulunan kaya gazı, temiz ve yeni bir enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Gaz sahası son 10 yılda, Çin'in kanıtlanmış kaya gazı rezervlerinin yüzde 34'ünü oluşturan toplam 897, milyar metreküp kanıtlanmış rezerv bildirdi. Fuling ayrıca, 2013'teki 142 milyon metreküp olan yıllık üretimini, 2021'de 8,5 milyar metreküpün üzerine çıkardı.

Çin'de 2014 yılında ticarete açılan ilk büyük ölçekli kaya gazı sahası olan Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesinde bulunan Fuling, yıllar boyunca Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı boyunca 70'ten fazla kente yeşil ve temiz enerji getirdi.

Sinopec Jianghan Petrol Sahası'ndaki Fuling kaya gazı şirketinin parti sekreteri Song Junbei, "Fuling kaya gazı sahasının keşfi, Çin'in enerji yapısının yükseltilmesinin desteklenmesi, enerji güvenliğinin sağlanması, ayrıca orta ve doğu bölgelerindeki doğalgaz tedarikine yönelik baskının hafifletilmesi için büyük önem taşıyor" dedi.

Song, Fuling kaya gazı alanının, kritik onuncu yıl dolayısıyla, kanıtlanmış rezervlerinin 1 trilyon metreküpe, yıllık üretiminin ise 10 milyar metreküpe ulaşmasını yeni bir hedef haline getirdiğini sözlerine ekledi.