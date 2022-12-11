Çin'deki Elektrikli Araç Şarj Noktaları Sayısında Hızlı Artış Kaydedildi

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki endüstriyel veriler, ülkedeki elektrikli araçlar (EV) için yeni şarj noktalarının sayısının, ülkenin gelişmekte olan EV kullanan toplumun talebini karşılamak amacıyla bu yıl hızlı şekilde arttığını gösterdi.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'deki endüstriyel veriler, ülkedeki elektrikli araçlar (EV) için yeni şarj noktalarının sayısının, ülkenin gelişmekte olan EV kullanan toplumun talebini karşılamak amacıyla bu yıl hızlı şekilde arttığını gösterdi.

Çin Elektrikli Araç Şarj Altyapısını Destekleme İttifakı (EVCIPA) verilerine göre, ülkede Kasım sonu itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107,5 artışla 4,95 milyon civarında şarj tesisi bulunuyor.

EVCIPA, Ocak-Kasım döneminde yaklaşık 2,33 milyon şarj noktasının eklendiğini belirtti.

Yeni kamu şarj istasyonu sayısı toplamda bir yıl öncesine göre iki katına çıkarken, özel şarj noktası sayısı geçen yıla oranla ilk 11 ayda dört katından fazla arttı.

Şarj tesislerindeki hızlı büyüme, genel olarak ülkede hızla gelişen yeni enerjili araç sektörüyle aynı doğrultuda gerçekleşti.

EVCIPA, Çin'de yeni enerjili araç satışlarının Ocak-Kasım aylarında 6,07 milyon adet seviyesinde gerçekleştiğini ve bu rakamın söz konusu dönemde hızlı gelişen sanayinin ihtiyaçlarını karşılayan yeni şarj noktalarından 2,6 kat daha yüksek olduğunu belirtti.