Çin'deki Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Büyüyor

1. ANONS (Türkçe): Yapay zekayla desteklenmiş seslendirme

Çin'in elektrikli araç şarj altyapısı, ülkenin elektrikli araç pazarındaki hızlı genişlemeyle bu yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdü.

ANONS (Türkçe): Yapay zekayla desteklenmiş seslendirme

Çin'in elektrikli araç şarj altyapısı, ülkenin elektrikli araç pazarındaki hızlı genişlemeyle bu yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal Enerji İdaresi Sözcüsü Zhang Xing Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Haziran ayı sonu itibarıyla Çin'deki toplam şarj ünitesi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 54 artışla 10,24 milyona ulaştığını söyledi.

Zhang bu tesislerin ülke genelinde 24 milyon yeni enerjili aracın şarj ihtiyacını karşıladığını da sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)