Çin'deki Ekolojik Endüstri Tanıtım Bölgesinde Pomelo Hasadı Başladı
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LUOCHENG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Luocheng Mulao Özerk İlçesi'ndeki ekolojik endüstri tanıtım bölgesinde pomeloları paketleyen köylüler, 21 Kasım 2023. Luocheng'deki ekolojik endüstri tanıtım bölgesi kısa süre önce pomelo hasat dönemine girildi.
LUOCHENG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Luocheng Mulao Özerk İlçesi'ndeki ekolojik endüstri tanıtım bölgesinde pomeloları paketleyen köylüler, 21 Kasım 2023.
Luocheng'deki ekolojik endüstri tanıtım bölgesi kısa süre önce pomelo hasat dönemine girildi. (Fotoğraf: Meng Zengshi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel