Çin'deki Ejderha Teknesi Köyü'ne Bir Ziyaret - Haberler

FUZHOU, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Minhou ilçesindeki Nantong kasabasına bağlı Fangzhuang, "Ejderha Teknesi Köyü" olarak biliniyor. 700 yıldan uzun süredir ejderha teknesi üretimi geleneğini sürdüren köyde, her sene 200'den fazla el yapımı ahşap tekne zanaatkarlar tarafından dikkatle inşa ediliyor ve buradan çıkıp ülkenin ve dünyanın dört bir yanına satılıyor.

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Minhou ilçesindeki Nantong kasabasına bağlı Fangzhuang köyünde bir ejderha teknesi için hazırlanan yeni oyulmuş vernikli ejderha kafası, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Minhou ilçesindeki Nantong kasabasına bağlı Fangzhuang köyündeki Fanghegang ejderha teknesi fabrikasında yeni yapılmış bir ejderha teknesinin üzerine geleneksel desenleri çizen ressam Pan Shujian ve eşi, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Minhou ilçesindeki Nantong kasabasına bağlı Fangzhuang köyünde bir ejderha teknesi için ejderha kafası oyan zanaatkar Fang Xiaoshui, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Xinhua / Güncel