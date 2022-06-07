Çin'deki Ejderha Teknesi Festivali'nde Perakende ve Hizmet Sektörü Satışları Patladı - Haberler

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'de resmi veriler, ülkedeki Ejderha Teknesi Festivali tatilinde tüketici ürünleri ve hizmet sektörü satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre hızla arttığını, yeme-içme ve ağırlama sektörlerinin de önemli bir toparlanma kaydettiğini gösterdi. Çin Devlet Vergi İdaresi'ne göre Pazar günü sona eren üç günlük tatil döneminde ülke genelinde perakende satışlar geçen yıla göre yüzde 9,5 arttı. Temel gıda, yağ, sebze, meyve, yumurta ve et gibi günlük ihtiyaçlar için satışlar bir önceki yıla oranla yüzde 28,4 arttı. Veriler, hizmet sektörünün geçen yıla göre yüzde 12,9 büyüdüğünü ve yüzde 27,4'lük hızlı bir artışla bakım ve temizlik hizmetlerinin başı çektiğini gösterdi. Bu tatil döneminde yeme-içme ve ağırlama sektörlerinin satışları geçen yılki seviyelerinin sırasıyla yüzde 83,8 ve yüzde 92'sine yeniden ulaştı.

Xinhua / Güncel