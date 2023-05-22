Çin'deki Dünya Yapay Zeka Kongresi'nde 11 Milyar Doları Aşan Tutarda Anlaşma İmzalandı

TİANJİN, 22 Mayıs (Xinhua) -- 18-21 Mayıs tarihleri arasında Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde düzenlenen ve önde gelen yapay zeka (AI) etkinliği olan 7.

TİANJİN, 22 Mayıs (Xinhua) -- 18-21 Mayıs tarihleri arasında Çin'in kuzeyindeki Tianjin şehrinde düzenlenen ve önde gelen yapay zeka (AI) etkinliği olan 7. Dünya Yapay Zeka Kongresi'nde (WIC), yaklaşık 81,5 milyar yuan (yaklaşık 11,58 milyar ABD doları) tutarında yatırımla 98 önemli projeye imza atıldı.

Organizatöre göre imzalanan projeler yeni bilgi teknolojileri, otomobil, biyomedikal, ekipman üretimi, yeni enerji ve yeni malzemeler gibi çeşitli alanlardaki endüstriyel zincirleri kapsıyor.

Etkinliğe 51 ülke ve bölgeden 1.000'in üzerinde yetkili, uzman, akademisyen ve girişimci katıldı.

"Yapay Zeka: Kapsamlı Kalkınma Alanı, Sürdürülebilir Büyümenin İtici Gücü" temalı dört günlük etkinlik, liman kenti Tianjin'de yer alan Ulusal Kongre ve Sergi Merkezi başta olmak üzere pek çok mekanda gerçekleşti.

İlk kez 2017'de düzenlenen etkinlik, o günden bu yana yurtiçi ve yurtdışından bilim adamları, girişimciler ve ekonomistlere akıllı teknolojinin öncü eğilimlerini tartışmak için bir platform sunuyor.