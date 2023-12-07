Çin'deki Dünya Medya Zirvesi'nde Türk temsilcilerin açıklamaları

Çin'in Guangzhou kentinde düzenlenen 5. Dünya Medya Zirvesi'ne katılan Türk temsilciler, Çin'in teknolojik ilerlemesini ve yeni enerjili araçlarını incelediklerini belirtti. Ayrıca, Türk ve Çin medyası arasındaki işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

GUANGZHOU, 7 Aralık (Xinhua) -- 5. Dünya Medya Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Çin'in Guangzhou kentindeki Kanton Kulesi'nde bir akşam yemeğine katılan ve İnci Nehri'nin her iki yakasındaki muhteşem gece manzarasını izlemek için bir gezi teknesine binen Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Çin'e gerçekleştirdiği bu ilk ziyaretinde ülkeyi daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Zirveye katıldıktan ve Shenzhen metropolünde Tencent'in yenilikçi teknolojilerini inceledikten sonra Xinhua'ya yaptığı açıklamada bugüne kadar Çin hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını fark ettiğini belirten Peru, Çin'deki Beijing, Shanghai, Hangzhou ve Xi'an gibi diğer kentleri daha yakından tanıma arzusunu dile getirdi.

Zirveye katıldığı için duyduğu memnuniyeti diye getiren Peru, bu vesileyle Çin hakkında yeni fikirler edindiğini söyledi.

Öte yandan Türkiye'nin Beijing Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, zirvede etkileyici bir konuşma yaptı. Çin medeniyetinin dört büyük icadı arasında yer alan pusulanın dünya uygarlığının ilerlemesindeki önemine işaret eden Musa, gazetecilikte de "etik değerler pusulasının" izlenmesi çağrısında bulundu.

Musa, "Günümüz ortamında, gazetecilik etiği ve habercilik her zamankinden daha önemli. Böyle bir 'etik değerler pusulası' olsaydı, habercilik daha adil şekilde yapılabilirdi" dedi.

Nesnellik, tarafsızlık ve etik haberciliği teşvik etmek üzere uluslararası medya kuruluşları arasında daha fazla işbirliği yapılması gerekliliğini vurgulayan Musa, ana akım Çin ve Türk medyaları arasında devam eden işbirliğinin altını çizerek, işbirliğinde yeni bir aşama kat edilmesinin iki halk arasındaki bağı daha da güçlendireceğini söyledi.

Haber ajansı DHA'nın Kurumsal İletişim ve Küresel İlişkiler Departmanı yetkilisi Doğukan Ünal ise Çin'e gerçekleştirdiği bu ilk seyahatinde ülkedeki ulaşım kolaylığı ve hızlı ilerlemeden etkilendiğini vurguladı.

Yeni enerjili araçların fiyatının genellikle 300.000 yuandan (yaklaşık 40.000 ABD doları) düşük olduğunu öğrendiğine dikkat çeken Ünal, bu tür araçların Türkiye'de lüks olarak görüldüğünü, zira Çin'dekinin neredeyse iki katı fiyata satıldıklarını söyledi.

Tesla'nın Çin'deki fabrikalarına da değinen Ünal, Çin'in yeni enerjili araçlara yönelik güçlü imalat kapasitesine dikkat çekti. Ünal, Çin'in bu sayede yeni enerjili araçların fiyatlarını düşük tutmayı ve bu araçları her hanenin satın alabileceği fiyatta sunmayı başardığını belirtti.

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Akkan Suver ise zirvede yaptığı konuşmada Çin'in her geçen gün geliştiğini belirterek ülkenin istikrarının dünya barışı için bir model oluşturduğunu söyledi. Dünya Medya Zirvesi'nde sunulan düşünce kuruluşu raporları sayesinde "hümanomi" (insancıl ekonomi bilimi disiplini) hakkında bilgi sahibi olmayı umduğunu ifade eden Suver, düşünce kuruluşları ve medya arasındaki işbirliğinin, ulusal ve bölgesel kalkınmaya anlamlı önerilerle katkı sunulması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Suver, Xinhua Haber Ajansı Başkan Yardımcısı Yuan Bingzhong'un Kasım ayında İstanbul'a yaptığı ziyaret sırasında zirveye davet edilmişti. Zirvede bir araya gelen Yuan ve Suver, işbirliği ve dostluğun sonsuza dek süreceğini göstermek üzere birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

Xinhua Haber Ajansı ile Guangdong ve Yunnan eyalet yönetimlerinin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 5. Dünya Medya Zirvesi, 2-8 Aralık tarihlerinde Çin'in Guangzhou ve Kunming kentlerinde düzenleniyor. Medya kuruluşları, düşünce kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar dahil olmak üzere 100'ü aşkın ülke ve bölgeden yaklaşık 200 kurumun 450'den fazla temsilcisi, ortak zorlukların çözümü ve küresel güvenin artırılması konusunda uzlaşı oluşturmak üzere etkinlikte bir araya geldi.