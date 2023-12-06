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Çin'deki Dördüncü Nesil Nükleer Santral Ticari Faaliyete Başladı

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Çin'deki Shidaowan yüksek sıcaklık gaz soğutmalı reaktör (HTGR) nükleer santrali, resmi olarak ticari faaliyete geçti. Proje, Çin Huaneng Grup, Tsinghua Üniversitesi ve Çin Ulusal Nükleer Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirildi.

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Dünyadaki ilk dördüncü nesil nükleer enerji santrali olan Shidaowan yüksek sıcaklık gaz soğutmalı reaktör (HTGR) nükleer santrali resmi olarak ticari faaliyete başladı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi ve Çin Huaneng Grup tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Shandong eyaletinde yer alan ve tamamen bağımsız fikri mülkiyet haklarının Çin'e ait olduğu proje; Çin Huaneng Grup, Tsinghua Üniversitesi ve Çin Ulusal Nükleer Şirketi tarafından ortaklaşa geliştirildi.

HTGR nükleer enerji santralinin ana programının baş tasarımcısı ve Tsinghua Üniversitesi Nükleer Enerji ve Yeni Enerji Teknolojisi Enstitüsü Dekanı Zhang Zuoyi, HTGR'nin dördüncü nesil nükleer enerji teknolojisine sahip gelişmiş bir reaktör türü olup, nükleer enerjide önemli bir gelişme niteliği taşıdığını söyledi.

Temel özelliği "güvenlik" olan reaktör, radyoaktif maddelerin erimesi ya da sızmasını engelleyerek güvenli durumda kalıyor. Zhang, soğutma kapasitesinin tamamen kaybedilmesi durumunda bile reaktörün bu özelliğinin herhangi bir müdahale olmaksızın korunduğunu vurguladı.

Tasarım ve geliştirme, mühendislik inşaatı, ekipman imalatı, üretim ve işletme alanlarında uzmanlaşmış 500'den fazla şirket, projede yer aldı. Proje sorumlusu Zhang Yanxu, nükleer santralde kullanılan ekipmanların yüzde 90'ından fazlasının yerli olduğunu belirtti.

Zhang, nükleer enerji santralinin ticari faaliyete geçmesinin, Çin'in nükleer enerji geliştirmedeki bilimsel, teknolojik ve inovasyon yeteneklerinin yanı sıra güvenliğin artırılması açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Aralık 2012'de inşaatına başlanan Shidaowan HTGR nükleer enerji santrali, ilk kez Aralık 2021'de elektrik üretti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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