Çin'deki doğrudan yabancı yatırımlar düşüş gösterdi

BEİJİNG, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin anakarasında fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırımların Ocak ayında yıllık yüzde 11,7 düşüşle 112,71 milyar yuan (yaklaşık 15,86 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bakanlıktan Cuma günü yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay ülke genelinde 4.588 yeni yabancı yatırımlı firmanın kurulduğu ve bu rakamın yıllık bazda yüzde 74,4 artışa işaret ettiği belirtildi.