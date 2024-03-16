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Çin'deki Doğal Terasın Havadan Görüntüleri

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Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Baishuitai'de oluşan doğal teras, görsel bir ziyafet sunuyor. Kalsiyum karbonatın kaynak suyunda çözündüğü süreç, kesinlikle kaçırmak istemeyeceğiniz eşsiz bir doğa harikası yaratıyor.

1. Doğal terasın havadan çekilen çeşitli görüntüleri

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde yer alan Baishuitai'de oluşan doğal teras, görsel bir ziyafet sunuyor. Kalsiyum karbonatın kaynak suyunda çözündüğü süreç, kesinlikle kaçırmak istemeyeceğiniz eşsiz bir doğa harikası yaratıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Baishuitai'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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