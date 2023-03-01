Çin'deki Doğal Güzellikler İnsansız Hava Aracıyla Görüntülendi Güncel Haberler Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Kunming'e bağlı Jinning ilçesindeki vahşi Asya filleri görülüyor, 7 Haziran 2021. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Kunming'e bağlı Jinning ilçesindeki vahşi Asya filleri görülüyor, 7 Haziran 2021. (Fotoğraf: Xinhua) BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Müreffeh bir toplumun inşasını öngören Birinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne ulaşan Çin, İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne doğru yeni bir yolculuğa çıktı. Çin'de insansız hava aracıyla nefes kesen bir tur için birlikte yolculuğa çıkalım. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Mangshan Dağı'ndaki gözetleme kulesinde çalışan korucu görülüyor, 19 Mart 2022. (Fotoğraf: Li He/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Sarı Nehir Deltası Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki beyaz leylekler görülüyor, 2 Mart 2022. (Fotoğraf: Yang Bin/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yongzhou kentine bağlı Daoxian ilçesinin Shouyan kasabasındaki Lehai rezervuarında devriye gezen gönüllüler görülüyor, 21 Nisan 2022. (Fotoğraf: Jiang Keqing/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Anshun kentine bağlı Huangla kasabasındaki kiraz çiçekleri görülüyor, 16 Mart 2021. (Fotoğraf: Liu Xu/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Yuli ilçesindeki Lop Nur Halk Köyü'nde çölde develere binen turistler görülüyor, 26 Ekim 2019. (Fotoğraf: Zhao Ge/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Qiubei ilçesinde bulunan Puzhei ulusal sulak alan parkından bir kare görülüyor, 8 Mart 2021. (Fotoğraf: Wang Guansen/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde yer alan donmuş Qinghai Gölü üzerinde angut kuşları görülüyor, 31 Aralık 2018. (Fotoğraf: Wu Gang/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Luodian ilçesindeki Hongshui Nehri'nden bir kare görülüyor, 6 Kasım 2021. (Fotoğraf: Yang Ying/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinde bulunan Yangtze Nehri'nin Yichang kısmında yüzen iki Yangtze sırt yüzgeçsiz yunusu görülüyor, 11 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Xiao Yijiu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Kunming Asya Güncel Haberler

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