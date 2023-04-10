Çin'deki Doğa Koruma Alanında Görülen Nadir Tür Sayısı Arttı

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing Xuebaoshan Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda nadir görülen türlerin sayısında artış kaydedildi.

Kızılötesi kameralar, Çin'de ulusal koruma altında bulunan orman misk geyiği, altın sülün ve Çin goralının da aralarında bulunduğu nesli tükenmekte olan bazı türlere dair çok sayıda video görüntüsünü yakaladı.

Doğa koruma alanı personeline göre, Xuebaoshan'da orman misk geyiklerinin sayısı 40'ın üzerine çıkarken, nadir görülen bu geyikler Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde nesli tükenmekteki türler arasında yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chongqing'den bildiriyor. (XHTV)