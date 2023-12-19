Çin'deki depremde ölü sayısı 113'e çıktı

LİNXİA, 19 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Linxia Hui Özerk İli'ne bağlı Jishishan İlçesi'nin Dahe köyünde kurulan geçici yerleşim alanı görülüyor, 19 Aralık 2023.

Pazartesi gece yarısı Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 113'e çıkarken, 536 kişi de yaralandı. Depremden etkilenen komşu Qinghai eyaletinde ise ölü sayısı 14'e yükseldi.

Depremin ardından, Çin hükümeti Gansu ve Qinghai eyaletlerine afet yardımlarını artırdı. Gansu'ya 2.500 pamuklu çadır, 20.000 kaban ve 5.000 katlanabilir yataktan oluşan ikinci parti yardım malzemesi gönderilirken, Qinghai eyaletine de 1.500 çadır, 5.000 pamuklu kaban, 5.000 yatak ve çeşitli yardım malzemeleri gönderildi. (Fotoğraf: Fan Peishen/Xinhua)