Çin'deki Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Saygı Duruşu

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen şiddetli depremin ardından düzenlenen basın toplantısında, depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Saygı duruşundan çeşitli görüntüler

Çin'in Gansu eyaletinde meydana gelen şiddetli depremin ardından en son kurtarma çalışmalarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Toplantıya katılanlar, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak üzere lütfen herkes ayağa kalksın" sözleriyle bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gansu'dan bildiriyor.