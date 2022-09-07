Çin'deki Deprem Sonrası Tahliyeler Devam Ediyor
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MOXİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Hailuogou turistik alanından tahliye edilen kişiler, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine helikopterle getirildi, 7 Eylül 2022.
MOXİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Hailuogou turistik alanından tahliye edilen kişiler, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine helikopterle getirildi, 7 Eylül 2022. Aralarında yerel halk, turistler ve personelin de yer aldığı 200'den fazla kişi, depremin ardından Çarşamba günü Hailuogou turistik alanından Moxi kasabasına başarıyla tahliye edildi. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel