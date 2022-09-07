Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'deki Deprem Sonrası Tahliyeler Devam Ediyor

Güncel Haberler

Çin'deki Deprem Sonrası Tahliyeler Devam Ediyor

MOXİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Hailuogou turistik alanından tahliye edilen kişiler, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine helikopterle getirildi, 7 Eylül 2022.

MOXİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Hailuogou turistik alanından tahliye edilen kişiler, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine helikopterle getirildi, 7 Eylül 2022. Aralarında yerel halk, turistler ve personelin de yer aldığı 200'den fazla kişi, depremin ardından Çarşamba günü Hailuogou turistik alanından Moxi kasabasına başarıyla tahliye edildi. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title