Çin'deki Deprem Sonrası Tahliyeler Devam Ediyor Güncel Haberler MOXİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Hailuogou turistik alanından tahliye edilen kişiler, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine helikopterle getirildi, 7 Eylül 2022. MOXİ, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Hailuogou turistik alanından tahliye edilen kişiler, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Luding ilçesine helikopterle getirildi, 7 Eylül 2022. Aralarında yerel halk, turistler ve personelin de yer aldığı 200'den fazla kişi, depremin ardından Çarşamba günü Hailuogou turistik alanından Moxi kasabasına başarıyla tahliye edildi. (Fotoğraf: Shen Bohan/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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