Çin'deki Deniz Kaplumbağası Koruma Alanında Yılın İlk Yumurtlaması Gerçekleşti

GUANGZHOU, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Huizhou kentinde bulunan ulusal deniz kaplumbağaları doğa koruma alanında esaret altındaki bir deniz kaplumbağası, yılın ilk yumurtlamasında kumsala 89 yumurta bıraktı. Koruma alanının yaptığı açıklamaya göre yeşil kaplumbağa Cumartesi günü saat 22.00 civarı sahile çıkarak kumsalı kazmaya başladı. Saat 22.30 civarında yumurtalarını bırakmaya başlayan kaplumbağa bir saat sonra 89 yumurtanın üzerini kumla örterek denize geri döndü.

Doğa koruma alanından Yu Guozhong "Xiang Xiang" isimli kaplumbağanın 30 yaşında ve koruma alanında en erken evcilleştirilen kaplumbağalardan biri olduğunu söyledi. Bu, Xiangxiang'ın 2017 yılından sonra ikinci yumurtalaması oldu. 2021 yılında bu koruma alanında toplam dokuz kaplumbağa yumurta bırakmak için kıyıya çıkarak 45 öbek yumurtayı sahile bırakmıştı. Bu yumurtalardan 1.880 yavru kaplumbağa çıkmıştı.

Xinhua / Güncel