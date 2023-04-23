Çin'deki Datong Gölü Ekolojik Restorasyonla Yeni Bir Görünüm Kazandı

YİYANG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde yer alan ve yaklaşık 124,000 mu (8,266 hektar) alanı kapsayan Datong Gölü, bir zamanlar düzensiz su ürünleri yetiştiriciliği nedeniyle aşırı derecede kirlenmişti.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in Hunan eyaletinin Yiyang kentindeki Datong Gölü su bitkileri endüstriyel örnek parkında su bitkileri toplayan işçiler görülüyor, 20 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

YİYANG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde yer alan ve yaklaşık 124,000 mu (8,266 hektar) alanı kapsayan Datong Gölü, bir zamanlar düzensiz su ürünleri yetiştiriciliği nedeniyle aşırı derecede kirlenmişti. Gölde, 2018 yılında başlatılan ekolojik restorasyon çalışmalarının ardından su kalitesi ve ekonomik getirilerinde önemli iyileşme yaşandı.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentinde bulunan Datong Gölü görülüyor, 20 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentinde bulunan Datong Gölü su bitkileri endüstriyel örnek parkı görülüyor, 20 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentinde bulunan Datong Gölü su bitkileri endüstriyel örnek parkındaki nilüferler, 20 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentinde bulunan Datong Gölü su bitkileri endüstriyel örnek parkında su bitkileri toplayan işçiler, 20 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentinde bulunan Datong Gölü su bitkileri endüstriyel örnek parkında su bitkileri toplayan işçiler, 20 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentinde bulunan Datong Gölü su bitkileri endüstriyel örnek parkında su bitkileri toplayan işçi, 20 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentinde bulunan Datong Gölü su bitkileri endüstriyel örnek parkından bir manzara, 20 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Yiyang kentinde bulunan Datong Gölü su bitkileri endüstriyel örnek parkı görülüyor, 20 Nisan 2023. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)