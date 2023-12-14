Çin genelindeki sağlık yetkilileri, çocuklar arasında yaygın görülen solunum yolu enfeksiyon hastalığı vakaları karşısında tıbbi kaynakları koordine ederek önlemler aldı. Çocuk sağlığı kuruluşları, küçük hastalar için gerekli tıbbi desteği zamanında sağlamaya devam ediyor.

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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

TARİH: 14 Aralık 2023

1. Çin'deki çocuk sağlığı kuruluşlarından çeşitli görüntüler

Çin genelindeki sağlık yetkilileri, son zamanlarda çocuklar arasında yaygın görülen solunum yolu enfeksiyon hastalığı vakaları karşısında verimliliği artırmak amacıyla teşhis ve tedavi sürecini optimize etmek için tıbbi kaynakları koordine ederek çok sayıda önlem aldı.

Ülke genelindeki çocuk sağlığı kuruluşları, küçük hastalar için gerekli tıbbi desteği zamanında sağlayarak gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

"Solunum yolu enfeksiyonu olan hasta sayısı Kasım ayından itibaren önemli ölçüde arttı. Hastalar çoğunlukla grup enfeksiyonu geçiriyor. Çocuklar virüsü genellikle okul, ev ve anaokulunda kapıyor. Önceki yıllara kıyasla bronşit ve zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yakalananların sayısı oldukça fazla.

Polikliniklerde daha fazla sağlık personeli görevlendirildi. Zirveye çıkan tedavi talebiyle baş edebilmek amacıyla nebulizasyon, burun temizleme, ilaç verme, numune alma ve enjeksiyon gibi bazı basit tedavi işlemleri için insan gücü ve malzeme kaynaklarını da artırıyoruz."

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, ülke genelindeki orta ve üst düzey sağlık kurumlarında çocuk solunum yolu hastalıklarının genel teşhis ve tedavi hacminde değişken bir düşüş kaydedildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)