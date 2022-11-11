Çin'deki "Çifte 11" Alışveriş Festivali, Küresel Markalara Fırsatlar Sağlıyor

11 Kasım'a denk geldiği için "Çifte 11" olarak da bilinen Çin'in Bekarlar Günü alışveriş festivali, çevrimiçi alışveriş yapanlar için karnaval niteliği taşıyor.

11 Kasım'a denk geldiği için "Çifte 11" olarak da bilinen Çin'in Bekarlar Günü alışveriş festivali, çevrimiçi alışveriş yapanlar için karnaval niteliği taşıyor.

Ekim ayı sonunda başlayan çevrimiçi alışveriş çılgınlığının, tüketicilerin ithal ürünlere olan talebinin güçlü olması nedeniyle küresel markalar için de bir kazanç kaynağı olduğu kanıtlandı.

E-ticaret devi JD.com'ye göre, küresel marka platformundaki ürünlerin sipariş değeri, satışın ilk gününde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 178 arttı.

Bir diğer büyük pazar oyuncusu Tmall, "Çifte 11" festivaline ilk defa 1600'den fazla denizaşırı markanın katıldığını belirtti. Çin pazarında 1000'in üzerinde ürün ilk defa müşteri ile buluşacak.

SES 1 (Çince): YANG GUANG, Taobao ve Tmall Sanayi Geliştirme ve Operasyon Merkezi Başkanı:

"Bu yılki 'Çift 11' festivali ürün açısından en çeşitli olanı. Satış öncesi faaliyetlerden veya stoktaki verilerden, küresel ortaklarımızın coşkusu hissediliyor. 90'dan fazla ülke ve bölge 7.000'den fazla ürün çeşidi getirdi."

Tüketicilere daha iyi hizmet vermek ve yeni tür alışveriş deneyimi için yeni teknolojiler benimsendi.

SES 2 (Çince): MU SHAN, Taobao ve Tmall Pazarlama Bölümü Genel Müdürü:

"Tüketicilerin çevrimiçi alışveriş yaparken üç boyutlu bir deneyim yaşayabilmeleri adına bu yılki 'Çifte 11' festivalinde çevrimiçi alışverişte Genişletilmiş Gerçeklik (XR) ve 3D dahil olmak üzere birçok yeni teknolojiyi dahil ettik."

Ürünlerin teslimini kolaylaştırmak için ise büyük e-ticaret platformları önceden hazırlık yaptı.

SES 3 (Çince): ZHANG PENG, JD Logistics Asia One Chengdu Akıllı Sanayi Parkı Bölüm Başkanı:

"Eylül ayından beri daha fazla personel ayarlamaya başladık. Depoda sorunsuz bir çalışma sağlamak için çok sayıda geçici otomatik ekipmanın yanı sıra lojistik ekipman satın aldık."

Çin genelinde sınır ötesi e-ticaret için, vergi, gümrük işlemleri ve düzenleme konularında imtiyazlı politikalar sunan 132 kapsamlı pilot bölge kuruldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)