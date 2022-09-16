Çin'deki Çeltik Tarlaları
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QİQİHAR, 16 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentine bağlı Gannan ilçesindeki çeltik tarlaları görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)
QİQİHAR, 16 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentine bağlı Gannan ilçesindeki çeltik tarlaları görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel