Çin'deki Çeltik Tarlaları Güncel Haberler QİQİHAR, 16 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentine bağlı Gannan ilçesindeki çeltik tarlaları görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) QİQİHAR, 16 Eylül (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentine bağlı Gannan ilçesindeki çeltik tarlaları görülüyor, 15 Eylül 2022. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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