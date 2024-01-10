Çin'deki Buz ve Kar Tema Parkında Eğlenen Çocuklar
Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin şehrinde bulunan ünlü buz ve kar tema parkında panda kostümü giymiş bir grup çocuk eğlendi. Sichuan eyaletinden gelen çocuklar parkın keyfini çıkardı.
1. Buz ve kar tema parkında eğlenen çocukların çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan ünlü buz ve kar tema parkı, panda kostümü giymiş bir grup çocuğu ağırladı. Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden gelen çocuklar parkın keyfini doyasıya çıkardı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)