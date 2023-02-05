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Çin'deki Büyük Mobilya Üreticileri 2022'de Kar Artışı Kaydetti

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Çin'deki Büyük Mobilya Üreticileri 2022'de Kar Artışı Kaydetti

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki büyük mobilya üreticilerinin toplam karı 2022 yılında yıllık yüzde 7,9 arttı.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'deki büyük mobilya üreticilerinin toplam karı 2022 yılında yıllık yüzde 7,9 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre söz konusu şirketler geçen yıl 47,12 milyar yuan (yaklaşık 7 milyar ABD doları) kar elde etti.

Verilere göre şirketlerin birleşik faaliyet gelirleri ise bir yıl öncesine göre yüzde 8,1 azalarak 762,41 milyar yuana geriledi.

Büyük mobilya üreticileri, yıllık faaliyet geliri en az 20 milyon yuan olan şirketlerden oluşuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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