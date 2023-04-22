Çin'deki Bitki Fuarında Uzayda Tohum Yetiştirme Teknolojisi Tanıtıldı
Güncel Haberler
24. Çin Uluslararası Sebze Yetiştirme Bilimleri ve Teknolojisi Fuarı, Perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde büyük bir sebze üretim üssü olan Shouguang'da başladı.
24. Çin Uluslararası Sebze Yetiştirme Bilimleri ve Teknolojisi Fuarı, Perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde büyük bir sebze üretim üssü olan Shouguang'da başladı.
Fuarda, uzay ortamını canlandıran sebze bahçesi büyük ilgi topladı.
SES (Çince): MA ZUNJUAN, fuar çalışanı:
"Uzay kapsülü, bitkilerin uzayda ekildiği güçlü radyasyon, mikro yerçekimi ve yüksek vakum gibi özel uzay koşullarını canlandırıyor."
Bahçede ayrıca yapay güneş ışığı, topraksız ekim, akıllı çevre kontrolü ve benzeri teknolojiler kullanılıyor.
Üretme çalışmaları için uzaya götürülen bitki tohumları, ekim alanına ekildi.
Çin, tohum paketlerinin bir uyduyla fırlatılıp kozmik radyasyona maruz bırakıldıktan sonra Dünya'ya geri gönderilmesi yoluyla uzayda tohum yetiştirmeye yönelik ilk deneyini 1987'de gerçekleştirdi.
Söz konusu deneyden bu yana, yüzlerce bitki türü tohumu ülkenin geri getirilebilen uyduları ve Shenzhou uzay araçlarıyla uzaya yollandı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shouguang'dan bildiriyor.(XHTV)