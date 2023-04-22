Çin'deki Bitki Fuarında Uzayda Tohum Yetiştirme Teknolojisi Tanıtıldı

24. Çin Uluslararası Sebze Yetiştirme Bilimleri ve Teknolojisi Fuarı, Perşembe günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde büyük bir sebze üretim üssü olan Shouguang'da başladı.