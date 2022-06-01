Çin'deki Bir Hayvanat Bahçesinde Bulunan Kahküllü Aslan İnternette Viral Oldu - Haberler

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Çin'deki Bir Hayvanat Bahçesinde Bulunan Kahküllü Aslan İnternette Viral Oldu

Xinhua - Güncel
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Çin'deki Bir Hayvanat Bahçesinde Bulunan Kahküllü Aslan İnternette Viral Oldu

GUANGZHOU, 1 Haziran (Xinhua) -- Guangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki kahküllü aslan Çin sosyal medyasında en çok konuşulan konular arasına girdi.

GUANGZHOU, 1 Haziran (Xinhua) -- Guangzhou Hayvanat Bahçesi'ndeki kahküllü aslan Çin sosyal medyasında en çok konuşulan konular arasına girdi. Ahang adındaki bu beyaz aslan tam 13 yaşında. Peki aslanın yelesini hayvanat bahçesi görevlileri mi bu stilde kesti? Görevlilerin aslanın yelesini kesmediğini söyleyen hayvanat bahçesinin bilim eğitimi departmanı direktörü Dr. Huang Zhihong'un tahminine göre, bu stilin oluşmasında Guangzhou'daki yağmurlar, sıcak hava ve rüzgar etkili oldu.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Guangzhou Hayvanat Bahçesi'nde bulunan kahküllü aslan görülüyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Guangzhou Hayvanat Bahçesi'nde bulunan kahküllü aslan görülüyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'daki Guangzhou Hayvanat Bahçesi'nde bulunan kahküllü aslan görülüyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hayvanat Bahçesi Guangzhou Haziran Güncel Haberler

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