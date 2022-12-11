Çin'deki Başlıca Sebze Üretim Üssü, Tedarikin İstikrarlı Olmasını Sağlamak İçin Çabalıyor

Shandong eyaletinde bulunan Shouguang kentindeki modern tarım inovasyon parkında çiftçiler serada sebze toplamakla meşgul.

SES 1 (Çince): MA XİULİ, Sebze üreticisi:

"Her gün yaklaşık 500 kilogram sebze topluyoruz. Şimdi sebze hasadı için en yoğun dönem. Sebze seramın üretimi yılda 22.500 ila 25.000 kilogram arasında."

Shouguang, Çin'in önemli sebze üretim üslerinden biri.

Parkta, yıllık verimi 3.600 ton olan yaklaşık 160 sebze serası var.

SES 2 (Çince): Lİ GUANGJU, Shouguang Tarım ve Kırsal İşler Bürosu'nda uzman:

"Seralarımız sıcaklığı koruma konusunda iyi. Dışarıdaki sıcaklık -13 ila -14 santigrat dereceye düşse de, içeride hala 13 ila 14, hatta 15 santigrat derecenin üzerinde bir sıcaklık olabiliyor. Bu sayede salatalık, patlıcan, biber, domates ve benzeri ürünlerin yetişmesini sağlayabiliyoruz. Ayrıca yalnızca sebzelerin miktarını değil, kalitesini de güvence altına alan bazı akıllı tesislerimiz de var."

Çin'in ana sebze dağıtım merkezlerinden biri olan Shouguang ayrıca, sebzelerin ülkenin diğer pazarlarından Shouguang'a, Shouguang'dan da diğer pazarlara zamanında dağıtımını sağlamaya çalışıyor.

SES 3 (Çince): PANG DONG, Shouguang Donghua Sebze Kooperatifi Müdürü:

"Şu anda kooperatifimiz tarafından salatalık, lif kabağı, patlıcan ve biber gibi 10'dan fazla sebze çeşidinin ticareti yapılıyor. Sebzelerin çeşitliliğini ve yeterliliğini sağlamak için yurdun çeşitli yerlerindeki pazarların talebini karşılamak üzere dağıtımı organize edeceğiz. Günde 150 ton gibi rekor bir rakama ulaşıldığı olsa da genelde 50 ton sebzenin dağıtımını yapıyoruz."

SES 4 (Çince): ZHANG LİNLİN, Shouguang Tarım ve Kırsal İşler Bürosu çalışanı:

"Shouguang, 600.000 mu (40.000 hektar) sebze dikim alanı ve yıllık 4,5 milyon ton ürünle Çin'de sebzelerin anavatanı olarak kabul ediliyor. Shouguang'da halihazırda ülkenin çeşitli bölgeleri için istikrarlı bir tedariki güvence altına alabilecek günlük 8.000 ton üretimle sebze yetiştirilen 300.000 mu'luk (20.000 hektar) tarlalar yer alıyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinan'dan bildiriyor.(XHTV)