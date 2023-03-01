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Çin'deki Astronomik Gözlemevi Yeni Bir Kuyruklu Yıldız Keşfetti

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Çin'deki Astronomik Gözlemevi Yeni Bir Kuyruklu Yıldız Keşfetti

NANJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gezegen Merkezi (MPC), Ocak ayında gökyüzünde iz bırakan bir nesnenin kuyruklu yıldız olduğunu teyit etti.

NANJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gezegen Merkezi (MPC), Ocak ayında gökyüzünde iz bırakan bir nesnenin kuyruklu yıldız olduğunu teyit etti.

Kuyruklu yıldız ilk olarak 9 Ocak'ta Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mor Dağ Gözlemevi tarafından tespit edilmişti. Keşif, Çarşamba günü MPC tarafından teyit edildi ve Tsuchinshan-ATLAS olarak adlandırıldı.

Astronomik gözlemevine göre Güneş'e doğru yol alan kuyruklu yıldızın parlaklığı hızla artacak ve Eylül 2024'te çıplak gözle görülür hale gelecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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