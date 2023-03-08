Çin'deki Astronomi Gözlemevi Dünya'ya Yakın Yeni Bir Asteroid Tespit Etti

URUMQİ, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Xinjiang Astronomi Gözlemevi (XAO) tarafından yapılan açıklamaya göre Nanshan Bir Metrelik Geniş Alan Teleskobu, dünyaya yakın yeni bir asteroid keşfetti.

URUMQİ, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Xinjiang Astronomi Gözlemevi (XAO) tarafından yapılan açıklamaya göre Nanshan Bir Metrelik Geniş Alan Teleskobu, dünyaya yakın yeni bir asteroid keşfetti.

Uluslararası Astronomi Birliği'nin Küçük Gezegen Merkezi, keşfi teyit ederek dünyaya yakın yeni asteroide geçici olarak 2023 DB2 numarası verdi.

XAO'dan araştırmacı Ali Esamdin, asteroidin Dünya yörüngesine en yakın konumunun 30 milyon kilometreden fazla, yani Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın yaklaşık 80 katı olduğunu söyledi.

Keşif, XAO ile Xingming adlı amatör astronomi ekibi arasındaki işbirliği sonucunda gerçekleşti.