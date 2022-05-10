Çin'deki Apple çalışanları ayaklandı! Üretim durdu

Çin'de Nisan ayından bu yana uygulanan Covid-19 karantinaları, Apple'ın Çinli ortaklarını etkilemeye devam ediyor. Çin hükümetinin karantina önlemleri sonrasında tedariklerde büyük darbe alan Apple, şimdi de işçilerin ayaklanma sorunuyla karşı karşıya.

MacBook Pro 14 ve MacBook Pro 16'nın tek üreticisi olan Quanta Computer'ın Şanghay tesislerindeki üretim durma noktasına geldi. Çin'in uyguladığı sıkı karantina önlemleriyle etkilenen Quanta üretim hatları, MacBook teslimatında iki aya kadar gecikme yaşanacağını söylüyor.

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Çin fabrikalarında MacBook krizi: İki aylık gecikme yaşanacak

Yaklaşık bir ay önce Çin, Covid-19'a karşı önlemler almaya başlamış ve başta Apple olmak üzere dev teknoloji şirketlerini tedarik sorunları riski yaşatmıştı. Şanghay merkezli Quanta Computer ise MacBook montaj hattında kesintiler yaşadığını doğruladı.

Quanta'nın Başkan Yardımcısı C.C. Leung tarafından yapılan açıklamaya göre, MacBook Pro için Mayıs ayındaki üretimler yüzde 30'a varan kapasitelerde devam ediyor. Ancak Leung, üretim hatlarını yüzde 50 kapasiteye çıkarmak istiyor.

Yerel kaynaklardan gelen bir diğer iddia ise fabrika çalışanlarının isyanlarını ele aldı. Henüz dünya basınına yansımayan bu olay hakkında şirketten de açıklama gelmediğini belirtmek gerekiyor. Ancak ayaklanmanın; çalışanların uzun vardiyalar yapması, tesiste uyuması ve yemek yemesi gibi kötü çalışma koşullarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Covid-19 karantinaları ve çalışanların isyanlarının sonucunda ise Quanta Computer'daki üretim sorunları, MacBook Pro'nun stoklarını ters yönde etkiliyor. M1 yonga setine sahip 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modellerinin özel yapılandırmaları, en az iki aylık gecikmeler ile sunuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan raporlar Foxconn başta olmak üzere Apple'ın üretim ortaklarının Çin'deki karantinalarla mücadele ettiğini gösterdi. Apple, karantinaya bağlı tedarik sorunlarını tekrar yaşamaktan korkuyor. Bu yüzden tedarik zincirini özellikle Hindistan ve Tayvan gibi yakın ülkelere çeşitlendireceği ifade edildi.

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