Çin Değişen Evreni Gözlemlemek İçin Einstein Probe Uydusunu Yıl Sonunda Fırlatacak

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin, yeni bir X-ışını astronomi uydusu olan Einstein Probe uydusunu yıl sonunda fırlatmayı planlıyor.

Istakoz gözü teleskopu ya da diğer adıyla Gökbilimi için Istakoz Gözü Görüntüleyicisi (LEIA) tarafından elde edilen Samanyolu'nun gökyüzü bölgesinin merkezinin görüntüsü, Ağustos 2022. (Fotoğraf: NAOC/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin, yeni bir X-ışını astronomi uydusu olan Einstein Probe uydusunu yıl sonunda fırlatmayı planlıyor.

Uydu projesinin baş araştırmacısı, aynı zamanda Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomik Gözlemevleri'nde araştırmacı olan Yuan Weimin, projeyle ilgili son gelişmeyi yakın zamanda gerçekleştirilen 35. Ulusal Uzay Keşifleri Sempozyumu'nda açıkladı.

Yuan, "Uydu, geliştirme sürecindeki son aşamaya girdi" dedi.

Bilim insanına göre, uydunun süpernova patlamalarından gelen ilk ışığı yakalaması, yerçekimi dalgası kaynaklarının aranmasına ve detaylı yerinin belirlenmesine yardımcı olması, ayrıca evrendeki gizemli geçici fenomenleri gözlemlemesi bekleniyor.

Yuan, "Istakoz gözü teleskop teknolojisi sayesinde, Einstein Probe misyonu, şu anda hakkında az bilgi bulunan yumuşak X-ışını bandını geniş bir görüş alanı ve yüksek hassasiyetle izleyebilecek" dedi.

Yuan'a göre Einstein Probe, evrendeki yüksek enerjili geçici nesneleri izlemek için sistematik gökyüzü araştırmaları yapacak.

Misyonun gizli kara delikleri keşfedip evrendeki kara deliklerin dağılımını haritalaması, oluşum ve evrimlerini incelememize yardımcı olması bekleniyor. Yuan, uydunun kütleçekimsel dalga olaylarına eşlik eden X-ışını sinyallerini aramak ve yerlerini tespit etmek için de kullanılacağını belirtti.

Çin Bilimler Akademisi'nin uzay bilimi projesi kapsamında gerçekleştirilen uydu programı, Avrupa Uzay Ajansı, Almanya'daki Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü ve Fransız uzay ajansının da katılımıyla tüm dünyada yoğun ilgi gördü.