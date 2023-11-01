Çin'de Zencefil Hasadı İçin Hummalı Çalışma Devam Ediyor
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BOAİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Boai ilçesinde zencefil hasadı yapan köylüler görülüyor, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Cheng Quan/Xinhua)
BOAİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Boai ilçesinde zencefil hasadı yapan köylüler görülüyor, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Cheng Quan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel