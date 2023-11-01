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Çin'de Zencefil Hasadı İçin Hummalı Çalışma Devam Ediyor

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BOAİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Boai ilçesinde zencefil hasadı yapan köylüler görülüyor, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Cheng Quan/Xinhua)

BOAİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Boai ilçesinde zencefil hasadı yapan köylüler görülüyor, 31 Ekim 2023. (Fotoğraf: Cheng Quan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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