Çin'de Zaferin 80. Yılı Kutlamaları İçin Çiçek Dekorasyonları

Beijing'de, Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı'nın ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yıldönümü nedeniyle, Chang'an Bulvarı boyunca çiçeklerle süslemeler yapıldı.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Jianguomen'de cadde boyunca yerleştirilen çiçekler, 26 Ağustos 2025.

Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü kutlamaları kapsamında, Beijing'deki Chang'an Bulvarı boyunca on çiçek dekorasyonu yerleştirildi. (Fotoğraf: Xinhua/Ju Huanzong)

Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!

