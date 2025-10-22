Çin'de Yurt İçi Seyahatler Yüzde 18 Artış Gösterdi

BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'de 2025'in ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla yaklaşık 5 milyar yurt içi seyahat gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde yerli turistlerin yaptığı harcamalar geçen yıla göre yüzde 11,5 artarak toplamda 4,85 trilyon yuana (yaklaşık 684 milyar ABD doları) yükseldi.

Verilere göre, Çin'in yurt içi turizminin ana kaynağı kent sakinleri olmaya devam etti. Kentli turistler yaklaşık 3,8 milyar seyahat gerçekleştirirken, harcamaları 4,05 trilyon yuana ulaştı.

Öte yandan, kırsal bölgelerde yaşayanların gerçekleştirdiği yurt içi seyahat sayısı geçen yıla göre yüzde 25, harcamaları ise yüzde 24 oranında arttı.