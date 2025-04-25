Çin'de Yurt İçi Seyahat Harcamaları %18,6 Arttı

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Çin'den görüntüler

Çin'de ikamet eden kişilerin yurt içi seyahat harcamaları 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 oranında artış kaydederek ülkedeki kültür ve turizm tüketimindeki güçlü büyümeyi ortaya koydu.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'de ikamet eden kişilerin yurt içi seyahat harcamaları 2025 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 oranında artış kaydederek ülkedeki kültür ve turizm tüketimindeki güçlü büyümeyi ortaya koydu.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre toplam yurt içi turizm harcamaları yılın ilk çeyreğinde 1,8 trilyon yuan'a ulaştı. Veriler, 2024'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 26,4'lük bir artışla dönem boyunca 1,79 milyar yurt içi seyahat yapıldığını gösterdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)