Çin'de Yulong Nehri'nden Bir Manzara
Xinhua - Güncel
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YANGSHUO, 12 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Guilin kentine bağlı Yangshuo ilçesinde Yulong Nehri boyunca bir manzara görülüyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)
YANGSHUO, 12 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Guilin kentine bağlı Yangshuo ilçesinde Yulong Nehri boyunca bir manzara görülüyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)
Xinhua / Güncel