Çin'de Yulong Nehri'nden Bir Manzara - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Yulong Nehri'nden Bir Manzara

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de Yulong Nehri'nden Bir Manzara

YANGSHUO, 12 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Guilin kentine bağlı Yangshuo ilçesinde Yulong Nehri boyunca bir manzara görülüyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

YANGSHUO, 12 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Guilin kentine bağlı Yangshuo ilçesinde Yulong Nehri boyunca bir manzara görülüyor, 11 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Hua/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title