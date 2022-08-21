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Çin'de Yüksek Sıcaklıklara Karşı Kırmızı Alarm Devam Ediyor

Çin'de Yüksek Sıcaklıklara Karşı Kırmızı Alarm Devam Ediyor

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BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bunaltıcı sıcak hava dalgaları onun üstünde eyalet düzeyinde bölgede hala etkisini sürdürürken, ülkenin ulusal gözlemevi olan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Pazar günü yüksek sıcaklıklara karşı dört kademeli uyarı sisteminde en şiddetli uyarı olan kırmızı...

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bunaltıcı sıcak hava dalgaları onun üstünde eyalet düzeyinde bölgede hala etkisini sürdürürken, ülkenin ulusal gözlemevi olan Ulusal Meteoroloji Merkezi, Pazar günü yüksek sıcaklıklara karşı dört kademeli uyarı sisteminde en şiddetli uyarı olan kırmızı alarm vermeye devam etti. Böylece merkez, art arda 10. günde yüksek sıcaklıklara karşı kırmızı alarm vermiş oldu. Merkeze göre, Pazar günü gündüz saatlerinde Gansu, Shaanxi, Henan, Anhui, Jiangsu, Shanghai, Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Sichuan, Chongqing, Guizhou, Yunnan, Guangdong ve Guangxi'de 35 ila 39 santigrat derece arasında yüksek sıcaklıklar görülecek. Merkez, Shaanxi, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Anhui, Jiangxi ve Zhejiang'ın bazı bölgelerinde sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi aşabileceğini kaydetti. Yerel yetkililere sıcak hava dalgalarına karşı acil önlem almaları, yüksek sıcaklıkların etkileyeceği açık havada yapılan çalışmaları askıya almaları, yangın güvenliğine çok dikkat etmeleri ve savunmasız gruplara özellikle dikkat etmeleri tavsiye edildi. Çin Meteoroloji İdaresi'ne göre, Çin'in büyük bölümünü etkisi altına almayı sürdüren sıcak hava dalgalarının 26 Ağustos'tan itibaren kademeli bir şekilde azalması bekleniyor. Çin'de dört kademeli ve renk kodlu hava durumu uyarı sistemi bulunuyor. Kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

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