Çin'de Yüksek Sıcaklıklar Nedeniyle Sarı Alarm Verildi - Haberler

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Çin'de Yüksek Sıcaklıklar Nedeniyle Sarı Alarm Verildi

Xinhua - Güncel
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Çin'de Yüksek Sıcaklıklar Nedeniyle Sarı Alarm Verildi

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'de geniş bölgelerin sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesi üzerine ulusal gözlemevi Çarşamba günü yüksek sıcaklıklar için sarı alarm verdi.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'de geniş bölgelerin sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesi üzerine ulusal gözlemevi Çarşamba günü yüksek sıcaklıklar için sarı alarm verdi. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, Shanxi, Shaanxi, Gansu, Sichuan, Chongqing, Henan, Anhui, Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Hainan, Xinjiang ve İç Moğolistan'ın bazı bölgelerinde Çarşamba günü gündüz saatlerinde sıcaklıkların 35 ila 36 derecelere ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Yapılan tahminlere göre, bu bölgelerin bazılarında sıcaklıklar 39 dereceyi bulacak, hatta 40 dereceyi aşacak. Meteoroloji Merkezi, öğleden sonra sıcak havanın etkili olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınılmasını ve sıcak havaya maruz kalan çalışanların gerekli koruyucu önlemleri almalarını tavsiye etti. Çin'de dört aşamalı ve renk kodlu bir hava uyarı sistemi var. Bu sisteme göre kırmızı en şiddetli uyarıyı temsil ederken onu turuncu, sarı ve mavi izliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Güncel Haberler

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