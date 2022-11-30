Çin'de Yüksek Mahkeme 20 Yıldır Kaçak Olan Lao Rongzhi'nin İdam Cezasını Onadı

NANCHANG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Yüksek Halk Mahkemesi Çarşamba günü cinayet, hırsızlık ve adam kaçırma suçlarından hüküm giymiş olan Lao Rongzhi adlı kadın hakkındaki idam cezasını onadı.

NANCHANG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Yüksek Halk Mahkemesi Çarşamba günü cinayet, hırsızlık ve adam kaçırma suçlarından hüküm giymiş olan Lao Rongzhi adlı kadın hakkındaki idam cezasını onadı.

Yüksek mahkeme, davanın ikinci derece mahkemesini Ağustos ayında tamamladıktan sonra bu kararı açıkladı. Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada kararın onay için Yüksek Halk Mahkemesi'ne sunulacağı belirtildi.

Jiangxi eyaletindeki Nanchang Orta Halk Mahkemesi Eylül 2021'de Lao'yu, 1996-1999 yılları arasında o zamanki erkek arkadaşıyla birlikte dört eyalette çok sayıda soygun, adam kaçırma ve cinayet suçu işlemekten idam cezasına çarptırdı. İşlenen suçlar sonucunda yedi kişinin öldüğü belirtildi. Lao daha sonra kararı temyiz etti.

Açıklamaya göre, Lao'nun bu suçlara bilinçli bir şekilde iştirak ettiği, baş suçlu olduğu ve mağdurları baştan çıkarma, alıkoyma, tehdit etme ve benzeri diğer suç faaliyetlerinde aktif olarak yer aldığı mahkemece tespit edildiği için temyiz başvurusu reddedildi.

Açıklamada, bu gerçeklerin Lao'nun sadece suç ortağı olduğu ve bu suçları istemeyerek işlediği yönündeki iddialarıyla çeliştiği belirtildi. Mahkumiyet kararının doğru ve cezanın uygun olduğu, yargılamada gerekli prosedürlerin izlendiği ifade edildi.

Temyiz davası sırasında mahkeme, sanık ve avukatının dava açma haklarını tam olarak garanti etti. Aralarında davacıların yakınlarının, milletvekillerinin, siyasi danışmanların, gazetecilerin ve toplum üyelerinin de bulunduğu 60'tan fazla kişi duruşmaları izledi.

Lao, takma adlar kullanarak yaklaşık 20 yıl kaçtıktan sonra Kasım 2019'da tutuklanmıştı.