Çin'de Yolsuzluk Soruşturması: Eski Borsa Başkanı Yi Huiman Hakkında İnceleme Başlatıldı

Çin'de, borsaların denetiminden sorumlu Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) eski başkanı Yi Huiman hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Yi'nin, "parti disiplinini ciddi ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "parti disiplinini ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

2019-2024 yıllarında CSRC'nin başkanlığını yürüten Yi, 2024'te Şanghay Borsası'nda A sınıfı hisseler son 5 yılın en düşük seviyesine düşünce görevden alınmıştı.

İstatistik eğitimi alan 61 yaşındaki Yi, Çin'in ve dünyanın en büyük bankalarından Çin Sanayi ve Ticaret Bankasında farklı kademelerde görev yaptıktan sonra 2013'te genel müdür ve 2016'da yönetim kurulu başkanı olmuştu.

2019'da CRSC'nin başına geçen Yi, bu kurumda yolsuzluk soruşturması geçiren ikinci başkan oldu. Yi'den önceki CRSC Başkanı Liu Şıyü de rüşvet almakla ve memleketi olan Ciansu eyaletindeki hisse satışlarında kayırmacılık yapmakla suçlanmıştı.

Denetim kurumu hedefte

Çin Komünist Partisinin Ekim 2022'deki Ulusal Kongresi'nin ardından partinin yolsuzluk soruşturmalarından sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun kadrolarının yenilenmesi sonrası soruşturmalar finans sektöründe kamu bankaları, varlık fonları ve düzenleyici kurumlara uzandı.

Parti disiplin otoritesinin Nisan 2024'te CSRC'ye odaklanan soruşturmasını başlatmasından bu yana kurumun çok sayıda üst düzey yöneticisi gözaltına alındı.

CSRC'nin Disiplin Komisyonunun eski başkanı Vang Humin hakkında, emekliliğinden 6 yıl sonra mart ayında soruşturma başlatılmıştı.

Kurumun görevdeki Başkan Yardımcısı Vang Ciencün hakkında da mayıs ayında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

CSRC'nin Bilim ve Teknoloji Denetimi Dairesi Direktörü Yao Çien, Ciangsu Eyaleti Direktörü Ling Fıng, Şıncın Bürosu Direktörü Çın Şiaopıng ve Şanghay Borsası Genel Müdür Yardımcısı Dong Guoçün ve halka arz işlemlerinin denetlenmesinden sorumlu bazı görevliler soruşturma geçirmişti.