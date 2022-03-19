Çin'de yolcu ve kargo taşımacılığı ocak ve şubatta geçen yıla göre artış gösterdi

Çin'de yolcu ve kargo taşımacılığı 2022'nin ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre büyüme kaydetti.

Çin Taşımacılık Hizmetleri Endeksi (CTSI), ocak ve şubat aylarında yıllık yüzde 4,4 artışla 153,8 puana çıktı.

Yolcu taşımacılığı alt endeksi yüzde 4,7, kargo taşımacılığı alt endeksi yüzde 4,1 arttı.

CTSI endeksi, kara yolu, demir yolu, su yolu ve hava yolu araçlarıyla taşınan yolcu ve kargo verilerini bir araya getiriyor. 2010 verilerinin 100 baz puanıyla temel alındığı endeks, yolcu ve kargo taşımacılığı alt endekslerini de içeriyor.