Çin'de Yoksulluktan Kurtarılan Kişilerin Gelirleri 2022'de Yüzde 14,3 Arttı

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Kırsal Canlandırma İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, yoksulluktan kurtarılan kişilerin gelirleri 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artarak güçlü bir artış sergiledi.

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Kırsal Canlandırma İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, yoksulluktan kurtarılan kişilerin gelirleri 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artarak güçlü bir artış sergiledi.

İdare, söz konusu büyüme oranının, kırsal sakinlerin kişi başına düşen harcanabilir gelirinden 8 yüzde puan daha yüksek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl yoksulluktan kurtarılanların kişi başına net geliri, 14.342 yuana (yaklaşık 2.118,4 ABD doları) ulaştı.

Çinli yetkililer, yoksulluktan kurtarılanların gelirlerini artırmak amacıyla bu kişilere yönelik daha fazla iş yaratıyor ve kırsal bölgelerde karakteristik sektörler geliştiriyor.

İdarenin başkanı Liu Huanxin bu haftanın başlarında yaptığı açıklamada Çin'in, yoksulluktan kurtarılmış kişiler için etkin yatırımı artırmaya ve iç talebi canlandırmaya yönelik politikaların desteğiyle iş fırsatlarını artırmaya devam edeceğini söyledi.

Liu, kırsal kolektif ekonominin gelişimini hızlandırmak için toplu arazilerin daha iyi kullanımını sağlama ve kırsal kooperatiflerin büyümesini destekleme gibi önlemler alınacağını sözlerine ekledi.