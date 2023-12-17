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Çin'de Yoğun Kar Yağışı ve Soğuk Hava Dalgası

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Çin'de yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle yaşanan olumsuz etkiler ve alınan önlemler hakkında bilgiler veriliyor.

Dosya Boyutu: 106.97 MB

ÇEKİM TARİHİ: 13-15 Aralık 2023

1. 13-15 Aralık tarihlerinde yoğun kar altındaki Çin kentlerinden çeşitli görüntüler

5. SES 4 (Çince): NİNG YABİNG, Henan eyaletindeki Wanbang Tarım Ürünleri Lojistik Merkezi Pazarlama Müdürü

Çin, halkın normal yaşamını sürmesi için soğuk hava dalgasıyla başa çıkmak üzere harekete geçti.

Ülkenin birçok yerinde görülen şiddetli yağmur ve kar yağışı, elektrik arzı, ulaşım, üretim ve insanların geçim kaynakları üzerinde olumsuz etki yarattı.

Yol ve elektrik altyapısının durumunu denetlemek ve ulaşım ağları ile elektrik şebekelerinin güvenli ve sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak için yoğun çaba gösterildi.

"Şirketimiz, karın yollarda birikmeden temizlenmesini sağlamak üzere kar temizleme önlem planı başlatırken buzlanmayı önleyici tedbirleri de güçlendirdi."

"Denetim güzergahımıza dayanarak, özellikle dağlık bölgelerdeki geçişler olmak üzere kilit güzergahlara monitörler yerleştirdik. Aşırı hava koşullarında elektrik hatlarının donmasını ve zarar görmesini önlemek için 30'dan fazla personel 24 saat droneların desteğiyle görev yapıyor."

Yerel makamlar, mahsullerin korunması ve tarımsal ürün tedarikinin güvence altına alınması için çabalarını artırdı.

"Soğuk hava koşulları karşısında istasyonumuz özel bir görev gücü oluşturdu ve tarım kooperatifleri ile büyük ölçekli çiftliklere hedefe yönelik yardım sunarak tarımsal tesislerin korunması konusunda rehberlik etti."

SES 4 (Çince): NİNG YABİNG, Henan eyaletindeki Wanbang Tarım Ürünleri Lojistik Merkezi Pazarlama Müdürü:

"Soğuk hava dalgası karşısında, Zhengzhou kenti ve hatta tüm Henan eyaleti için tarımsal ürün tedariki sağlamak üzere tüm esnafı önceden stok yapmaları için seferber ettik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing, Changchun ve Zhengzhou'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Çince Henan Haberler

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