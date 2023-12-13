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Çin'de Yoğun Kar Yağışı ve Soğuk Hava Alarmı

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Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzeyinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası beklendiğini duyurdu. Başkent Beijing'de okullar tatil edildi.

BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi (NMC) Çarşamba günü ülkenin kuzeyinde yoğun kar yağışı tahmininde bulunarak tipilere karşı sarı alarm verdi.

NMC'ye göre Shaanxi eyaletinin bazı bölgeleri, Shanxi eyaleti, Hebei eyaleti, Beijing kenti ve Henan eyaleti Çarşamba gününden Perşembe sabahına kadar yoğun kar yağışının etkisi altına girecek.

Çin'in başkenti Beijing'deki anaokulları, ilk ve orta dereceli okullar yaklaşan tipi nedeniyle Çarşamba günü derslere ara verdi.

NMC ayrıca soğuk hava dalgası için yeni bir sarı alarm yayımlayarak Çin'in çoğu bölgesinde sıcaklıkların Çarşamba gününden Cumartesi gününe kadar 8 ila 12 santigrat derece düşeceği tahmininde bulundu.

Merkez ayrıca Shaanxi, Shanxi, Henan, Hebei, Shandong ve Hubei eyaletlerinin bazı bölgeleri için yağışla birlikte ayaz tahmininde bulunarak don uyarısı için yeni bir sarı alarm yayımladı.

Çin'de dört kademeli ve renk kodlu bir hava uyarı sistemi bulunuyor. Kırmızı alarm en şiddetli hava durumunu temsil ederken, onu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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